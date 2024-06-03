CLASHUB

Clashub is an NFT card game that can offer a Play2Earn system in its token economy for all launched or upcoming NFT collections. The Clashub algorithm transforms NFTs owned by players into playing cards that can be used within the Clashub if NFTs belong to an approved collection. Players using these cards, fight their opponents and can earn CLASH Tokens.

NavnCLASHUB

RangeringNo.2544

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning453,155,313

Maksimal forsyning900,000,000

Total forsyning900,000,000

Opplagsforsyning0.5035%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.026975612460007094,2024-06-03

Laveste pris0.000536016054711468,2025-05-19

Offentlig blokkjedeBSC

Clashub is an NFT card game that can offer a Play2Earn system in its token economy for all launched or upcoming NFT collections. The Clashub algorithm transforms NFTs owned by players into playing cards that can be used within the Clashub if NFTs belong to an approved collection. Players using these cards, fight their opponents and can earn CLASH Tokens.

