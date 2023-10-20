BKN

Brickken aims to enable asset owners worldwide to embrace a decentralized fundraising approach by leveraging blockchain technology. Our goal is to equip companies with the necessary tools to tokenize assets on a global scale, and enter the token economy.

NavnBKN

RangeringNo.1013

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)1.08%

Opplagsforsyning80,512,550.25587787

Maksimal forsyning143,000,000

Total forsyning143,000,000

Opplagsforsyning0.563%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high1.363698643727798,2024-03-28

Laveste pris0.07598068547152313,2023-10-20

Offentlig blokkjedeETH

IntroduksjonBrickken aims to enable asset owners worldwide to embrace a decentralized fundraising approach by leveraging blockchain technology. Our goal is to equip companies with the necessary tools to tokenize assets on a global scale, and enter the token economy.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...