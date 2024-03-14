BCUT

AI-enabled Data Analytics & Forensics Protocol.

NavnBCUT

RangeringNo.1228

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.06%

Opplagsforsyning603,729,275.8654585

Maksimal forsyning0

Total forsyning1,000,000,000

Opplagsforsyning%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.5360013512625867,2024-03-14

Laveste pris0.012236695814863556,2025-08-21

Offentlig blokkjedeMATIC

IntroduksjonAI-enabled Data Analytics & Forensics Protocol.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

