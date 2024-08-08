BASEDPEPE

Based Pepe is a BASE token focused around the iconic Pepe the Frog meme. Based Pepe takes advantage of the speed and low cost of BASE transactions to provide a token for retail audiences who are true fans of the original, canonical Pepe the Frog from Boy's Club, originally created by Matt Furie.

NavnBASEDPEPE

RangeringNo.4439

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning0

Maksimal forsyning420,690,000,000,000

Total forsyning420,690,000,000,000

Opplagsforsyning0%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.000002677225006632,2024-09-08

Laveste pris0.000000000091127145,2024-08-08

Offentlig blokkjedeBASE

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...