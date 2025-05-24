AST

Astroon offers a unique experience bridging entertainment and earnings with innovative games, NFTs, child-friendly animations, toys, and Playable PFPs in a vibrant universe.

NavnAST

RangeringNo.3969

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning0

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning1,000,000,000

Opplagsforsyning0%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.009704499800843688,2025-09-05

Laveste pris0.001099980854708564,2025-05-24

Offentlig blokkjedeBSC

IntroduksjonAstroon offers a unique experience bridging entertainment and earnings with innovative games, NFTs, child-friendly animations, toys, and Playable PFPs in a vibrant universe.

Sektor

Sosiale medier

