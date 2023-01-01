Aizdevuma procedūras
Iesniedz pieteikumu aizdevuma saņemšanai
Saņem aizdevumu
Atmaksā aizdevumu un procentus
Tev atdod nodrošinājuma aktīvus
Bieži uzdotie jautājumi (BUJ)
1. jautājums. Kādas ir prasības MEXC aizdevumu saņemšanai?

Ja esi reģistrēts MEXC lietotājs un tavā tūlītējo darījumu kontā ir nodrošinājuma aktīvi, vari pieprasīt aizņēmumu.

2. jautājums. Kā aprēķina procentus?

Sistēma aprēķina procentus katru dienu un iekasē tos, pamatojoties uz faktisko aizdevuma ilgumu, bet par nepilnu dienu procentus aprēķina kā par 1 pilnu dienu. Piezīme: Procenti tiek aprēķināti, pamatojoties uz aizņemšanās brīdī uzrādīto procentu likmi. Formula: Procenti = aizņēmuma summa × dienas procentu likme.

3. jautājums. Vai aizdevumu var pilnībā vai daļēji atmaksāt pirms termiņa?

Daļēja atmaksa netiek atbalstīta. Aktīviem, kuriem ir atļauta agrā atmaksa, skati papildu noteikumus.

4. jautājums. Kas ir aizņēmuma attiecība pret vērtību (LTV)?

Aizņēmuma attiecība pret vērtību (LTV) ir atmaksājamā aktīva vērtības attiecība pret nodrošinājuma vērtību. Konkrētā aprēķina formula ir šāda:
LTV = atmaksājamā pamatsumma un procenti / nodrošinājuma vērtība
Atmaksājamā pamatsumma un procenti = (atmaksājamā pamatsumma + nesamaksātie procenti + nesamaksātie nokavējuma procenti)