Ja esi reģistrēts MEXC lietotājs un tavā tūlītējo darījumu kontā ir nodrošinājuma aktīvi, vari pieprasīt aizņēmumu.
Sistēma aprēķina procentus katru dienu un iekasē tos, pamatojoties uz faktisko aizdevuma ilgumu, bet par nepilnu dienu procentus aprēķina kā par 1 pilnu dienu. Piezīme: Procenti tiek aprēķināti, pamatojoties uz aizņemšanās brīdī uzrādīto procentu likmi. Formula: Procenti = aizņēmuma summa × dienas procentu likme.
Daļēja atmaksa netiek atbalstīta. Aktīviem, kuriem ir atļauta agrā atmaksa, skati papildu noteikumus.
Aizņēmuma attiecība pret vērtību (LTV) ir atmaksājamā aktīva vērtības attiecība pret nodrošinājuma vērtību. Konkrētā aprēķina formula ir šāda:
LTV = atmaksājamā pamatsumma un procenti / nodrošinājuma vērtība
Atmaksājamā pamatsumma un procenti = (atmaksājamā pamatsumma + nesamaksātie procenti + nesamaksātie nokavējuma procenti)