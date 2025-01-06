Launchpool

Ieguldi steikingā, lai nopelnītu tokenus no populārākajiem projektiem

Kopējais balvu fonds (USDT)
1,239,239
Kopējais dalībnieku skaits
89,361
Sarakstā iekļauto projektu skaits
15
EINSTEIN

EIN

Pabeigts
Kopējais izdales apjoms
28,000,000 EIN
Pasākuma periods
2025-08-04 18:00 - 2025-08-09 18:00
Tikai jaunajiem lietotājiem

USDT fonds

Ieguldi steikingā USDT, lai nopelnītu EIN izdali

Tether
Prognozētā GPL
80.24%
Kopējais izdales apjoms
14,000,000 EIN
Kopējā steikinga summa
1,367,960 USDT
Dalībnieki
948

MX Fonds

Ieguldi steikingā MX, lai nopelnītu EIN izdali

MX Token
Prognozētā GPL
7.33%
Kopējais izdales apjoms
7,000,000 EIN
Kopējā steikinga summa
7,628,495 MX
Dalībnieki
5,771

EIN Fonds

Ieguldi steikingā EIN, lai nopelnītu EIN izdali

EINSTEIN
Prognozētā GPL
2,995.28%
Kopējais izdales apjoms
7,000,000 EIN
Kopējā steikinga summa
18,886,122 EIN
Dalībnieki
210
Pievienojies
StablR USD

USDR

Pabeigts
Kopējais izdales apjoms
70,000 USDT
Pasākuma periods
2025-07-28 19:00 - 2025-08-01 19:00
Tikai jaunajiem lietotājiem

USDT fonds

Ieguldi steikingā USDT, lai nopelnītu USDT izdali

Tether
Prognozētā GPL
207.08%
Kopējais izdales apjoms
50,000 USDT
Kopējā steikinga summa
1,781,074 USDT
Dalībnieki
1,141

MX Fonds

Ieguldi steikingā MX, lai nopelnītu USDT izdali

MX Token
Prognozētā GPL
7.18%
Kopējais izdales apjoms
10,000 USDT
Kopējā steikinga summa
6,794,231 MX
Dalībnieki
5,149

USDR Fonds

Ieguldi steikingā USDR, lai nopelnītu USDT izdali

StablR USD
Prognozētā GPL
125.34%
Kopējais izdales apjoms
10,000 USDT
Kopējā steikinga summa
710,609 USDR
Dalībnieki
697
StablR Euro

EURR

Pabeigts
Kopējais izdales apjoms
70,000 USDT
Pasākuma periods
2025-07-24 19:00 - 2025-07-28 19:00
Tikai jaunajiem lietotājiem

USDT fonds

Ieguldi steikingā USDT, lai nopelnītu USDT izdali

Tether
Prognozētā GPL
265.30%
Kopējais izdales apjoms
50,000 USDT
Kopējā steikinga summa
1,273,366 USDT
Dalībnieki
906

MX Fonds

Ieguldi steikingā MX, lai nopelnītu USDT izdali

MX Token
Prognozētā GPL
7.38%
Kopējais izdales apjoms
10,000 USDT
Kopējā steikinga summa
7,043,910 MX
Dalībnieki
5,229

EURR Fonds

Ieguldi steikingā EURR, lai nopelnītu USDT izdali

StablR Euro
Prognozētā GPL
179.68%
Kopējais izdales apjoms
10,000 USDT
Kopējā steikinga summa
411,359 EURR
Dalībnieki
454
TRN

TRN

Sākotnējā iekļaušana sarakstā
Pabeigts
Kopējais izdales apjoms
190,000 TRN
Pasākuma periods
2025-07-15 19:00 - 2025-07-23 19:00
Tikai jaunajiem lietotājiem

USDT fonds

Ieguldi steikingā USDT, lai nopelnītu TRN izdali

Tether
Prognozētā GPL
28.14%
Kopējais izdales apjoms
95,000 TRN
Kopējā steikinga summa
1,569,907 USDT
Dalībnieki
917

TRN Fonds

Ieguldi steikingā TRN, lai nopelnītu TRN izdali

TRN
Prognozētā GPL
1,884.61%
Kopējais izdales apjoms
95,000 TRN
Kopējā steikinga summa
314,040 TRN
Dalībnieki
702
EINSTEIN

EIN

Sākotnējā iekļaušana sarakstā
Pabeigts
Kopējais izdales apjoms
42,500,000 EIN
Pasākuma periods
2025-05-18 18:00 - 2025-07-17 18:00
Tikai jaunajiem lietotājiem

USDT fonds

Ieguldi steikingā USDT, lai nopelnītu EIN izdali

Tether
Prognozētā GPL
113.39%
Kopējais izdales apjoms
25,000,000 EIN
Kopējā steikinga summa
1,784,617 USDT
Dalībnieki
1,868

MX Fonds

Ieguldi steikingā MX, lai nopelnītu EIN izdali

MX Token
Prognozētā GPL
8.80%
Kopējais izdales apjoms
17,500,000 EIN
Kopējā steikinga summa
8,019,955 MX
Dalībnieki
8,622
Pievienojies
Bombie

BOMB

Sākotnējā iekļaušana sarakstā
Pabeigts
Kopējais izdales apjoms
6,000,000 BOMB
Pasākuma periods
2025-06-13 18:00 - 2025-06-16 18:00
Tikai jaunajiem lietotājiem

USDT fonds

Ieguldi steikingā USDT, lai nopelnītu BOMB izdali

Tether
Prognozētā GPL
449.81%
Kopējais izdales apjoms
4,000,000 BOMB
Kopējā steikinga summa
1,085,194 USDT
Dalībnieki
730

MX Fonds

Ieguldi steikingā MX, lai nopelnītu BOMB izdali

MX Token
Prognozētā GPL
22.01%
Kopējais izdales apjoms
2,000,000 BOMB
Kopējā steikinga summa
4,399,152 MX
Dalībnieki
3,057
ICEBERG

ICEBERG

Sākotnējā iekļaušana sarakstā
Pabeigts
Kopējais izdales apjoms
1,666,666,666 ICEBERG
Pasākuma periods
2025-05-20 19:00 - 2025-05-25 19:00
Tikai jaunajiem lietotājiem

ICEBERG fonds

Ieguldi steikingā ICEBERG, lai nopelnītu ICEBERG izdali

ICEBERG
Prognozētā GPL
8,488.44%
Kopējais izdales apjoms
833,333,333 ICEBERG
Kopējā steikinga summa
719,672,913 ICEBERG
Dalībnieki
240

MX Fonds

Ieguldi steikingā MX, lai nopelnītu ICEBERG izdali

MX Token
Prognozētā GPL
4.66%
Kopējais izdales apjoms
833,333,333 ICEBERG
Kopējā steikinga summa
3,625,514 MX
Dalībnieki
2,759
Shardeum

SHM

Sākotnējā iekļaušana sarakstā
Pabeigts
Kopējais izdales apjoms
63,360 SHM
Pasākuma periods
2025-05-02 19:00 - 2025-05-04 19:00
Tikai jaunajiem lietotājiem

USDT fonds

Ieguldi steikingā USDT, lai nopelnītu SHM izdali

Tether
Prognozētā GPL
600.58%
Kopējais izdales apjoms
31,680 SHM
Kopējā steikinga summa
1,212,768 USDT
Dalībnieki
784

MX Fonds

Ieguldi steikingā MX, lai nopelnītu SHM izdali

MX Token
Prognozētā GPL
48.75%
Kopējais izdales apjoms
31,680 SHM
Kopējā steikinga summa
5,397,116 MX
Dalībnieki
4,137
Balance

EPT

Sākotnējā iekļaušana sarakstā
Pabeigts
Kopējais izdales apjoms
4,560,000 EPT
Pasākuma periods
2025-04-21 20:00 - 2025-04-24 18:00
Tikai jaunajiem lietotājiem

USDT fonds

Ieguldi steikingā USDT, lai nopelnītu EPT izdali

Tether
Prognozētā GPL
221.06%
Kopējais izdales apjoms
2,300,000 EPT
Kopējā steikinga summa
1,955,829.733 USDT
Dalībnieki
1,204

MX Fonds

Ieguldi steikingā MX, lai nopelnītu EPT izdali

MX Token
Prognozētā GPL
14.02%
Kopējais izdales apjoms
1,300,000 EPT
Kopējā steikinga summa
5,462,085.851 MX
Dalībnieki
4,243

EPT Fonds

Ieguldi steikingā EPT, lai nopelnītu EPT izdali

Balance
Prognozētā GPL
624.27%
Kopējais izdales apjoms
960,000 EPT
Kopējā steikinga summa
18,864,827.814 EPT
Dalībnieki
393
Mantle

MNT

Pabeigts
Kopējais izdales apjoms
240,000 MNT
Pasākuma periods
2025-03-31 22:00 - 2025-04-04 18:00
Tikai jaunajiem lietotājiem

USDT fonds

Ieguldi steikingā USDT, lai nopelnītu MNT izdali

Tether
Prognozētā GPL
134.91%
Kopējais izdales apjoms
48,000 MNT
Kopējā steikinga summa
2,757,307 USDT
Dalībnieki
1,730

MX Fonds

Ieguldi steikingā MX, lai nopelnītu MNT izdali

MX Token
Prognozētā GPL
34.49%
Kopējais izdales apjoms
72,000 MNT
Kopējā steikinga summa
5,277,175 MX
Dalībnieki
4,523

MNT Fonds

Ieguldi steikingā MNT, lai nopelnītu MNT izdali

Mantle
Prognozētā GPL
96.05%
Kopējais izdales apjoms
120,000 MNT
Kopējā steikinga summa
12,425,855 MNT
Dalībnieki
4,492
Kinto

KINTO

Sākotnējā iekļaušana sarakstā
Pabeigts
Kopējais izdales apjoms
10,100 KINTO
Pasākuma periods
2025-03-28 18:00 - 2025-03-31 18:00
Tikai jaunajiem lietotājiem

USDT fonds

Ieguldi steikingā USDT, lai nopelnītu KINTO izdali

Tether
Prognozētā GPL
397.35%
Kopējais izdales apjoms
5,100 KINTO
Kopējā steikinga summa
2,661,559.62 USDT
Dalībnieki
1,702

MX Fonds

Ieguldi steikingā MX, lai nopelnītu KINTO izdali

MX Token
Prognozētā GPL
32.26%
Kopējais izdales apjoms
3,000 KINTO
Kopējā steikinga summa
6,137,476.3 MX
Dalībnieki
5,185

KINTO Fonds

Ieguldi steikingā KINTO, lai nopelnītu KINTO izdali

Kinto
Prognozētā GPL
3,934.48%
Kopējais izdales apjoms
2,000 KINTO
Kopējā steikinga summa
6,405.9 KINTO
Dalībnieki
1,993
Term Finance

TERM

Sākotnējā iekļaušana sarakstā
Pabeigts
Kopējais izdales apjoms
120,000 TERM
Pasākuma periods
2025-03-25 19:00 - 2025-03-27 19:00
Tikai jaunajiem lietotājiem

USDT fonds

Ieguldi steikingā USDT, lai nopelnītu TERM izdali

Tether
Prognozētā GPL
539.01%
Kopējais izdales apjoms
60,000 TERM
Kopējā steikinga summa
1,028,611 USDT
Dalībnieki
819

MX Fonds

Ieguldi steikingā MX, lai nopelnītu TERM izdali

MX Token
Prognozētā GPL
27.00%
Kopējais izdales apjoms
36,000 TERM
Kopējā steikinga summa
4,354,949 MX
Dalībnieki
3,418

TERM Fonds

Ieguldi steikingā TERM, lai nopelnītu TERM izdali

Term Finance
Prognozētā GPL
5,661.41%
Kopējais izdales apjoms
24,000 TERM
Kopējā steikinga summa
78,460 TERM
Dalībnieki
1,531
Story

IP

Sākotnējā iekļaušana sarakstā
Pabeigts
Kopējais izdales apjoms
60,000 IP
Pasākuma periods
2025-02-12 18:00 - 2025-02-15 18:00
Tikai jaunajiem lietotājiem

USDT fonds

Ieguldi steikingā USDT, lai nopelnītu IP izdali

Tether
Prognozētā GPL
185.52%
Kopējais izdales apjoms
30,000 IP
Kopējā steikinga summa
3,489,508 USDT
Dalībnieki
2,402

MX Fonds

Ieguldi steikingā MX, lai nopelnītu IP izdali

MX Token
Prognozētā GPL
19.55%
Kopējais izdales apjoms
18,000 IP
Kopējā steikinga summa
5,721,002 MX
Dalībnieki
4,981

IP Fonds

Ieguldi steikingā IP, lai nopelnītu IP izdali

Story
Prognozētā GPL
645.05%
Kopējais izdales apjoms
12,000 IP
Kopējā steikinga summa
221,808 IP
Dalībnieki
1,866
Aptos

APT

Pabeigts
Kopējais izdales apjoms
30,500 APT
Pasākuma periods
2025-01-23 18:00 - 2025-01-26 18:00
Tikai jaunajiem lietotājiem

USDT fonds

Ieguldi steikingā USDT, lai nopelnītu APT izdali

Tether
Prognozētā GPL
260.38%
Kopējais izdales apjoms
16,000 APT
Kopējā steikinga summa
6,176,889 USDT
Dalībnieki
3,734

MX Fonds

Ieguldi steikingā MX, lai nopelnītu APT izdali

MX Token
Prognozētā GPL
58.36%
Kopējais izdales apjoms
11,500 APT
Kopējā steikinga summa
5,076,509 MX
Dalībnieki
3,901

APT Fonds

Ieguldi steikingā APT, lai nopelnītu APT izdali

Aptos
Prognozētā GPL
68.87%
Kopējais izdales apjoms
3,000 APT
Kopējā steikinga summa
525,988 APT
Dalībnieki
2,460
Xterio

XTER

Sākotnējā iekļaušana sarakstā
Pabeigts
Kopējais izdales apjoms
800,000 XTER
Pasākuma periods
2025-01-06 18:00 - 2025-01-10 18:00
Tikai jaunajiem lietotājiem

USDT fonds

Ieguldi steikingā USDT, lai nopelnītu XTER izdali

Tether
Prognozētā GPL
279.69%
Kopējais izdales apjoms
400,000 XTER
Kopējā steikinga summa
8,436,874 USDT
Dalībnieki
5,642

MX Fonds

Ieguldi steikingā MX, lai nopelnītu XTER izdali

MX Token
Prognozētā GPL
47.02%
Kopējais izdales apjoms
240,000 XTER
Kopējā steikinga summa
5,004,835 MX
Dalībnieki
3,627

XTER Fonds

Ieguldi steikingā XTER, lai nopelnītu XTER izdali

Xterio
Prognozētā GPL
1,335.95%
Kopējais izdales apjoms
160,000 XTER
Kopējā steikinga summa
1,008,964 XTER
Dalībnieki
2,698