EIN
- Kopējais izdales apjoms
- 28,000,000 EIN
- Pasākuma periods
- 2025-08-04 18:00 - 2025-08-09 18:00
USDT fonds
Ieguldi steikingā USDT, lai nopelnītu EIN izdali
- Kopējais izdales apjoms
- 14,000,000 EIN
- Kopējā steikinga summa
- 1,367,960 USDT
- Dalībnieki
- 948
MX Fonds
Ieguldi steikingā MX, lai nopelnītu EIN izdali
- Kopējais izdales apjoms
- 7,000,000 EIN
- Kopējā steikinga summa
- 7,628,495 MX
- Dalībnieki
- 5,771
EIN Fonds
Ieguldi steikingā EIN, lai nopelnītu EIN izdali
- Kopējais izdales apjoms
- 7,000,000 EIN
- Kopējā steikinga summa
- 18,886,122 EIN
- Dalībnieki
- 210
USDR
- Kopējais izdales apjoms
- 70,000 USDT
- Pasākuma periods
- 2025-07-28 19:00 - 2025-08-01 19:00
USDT fonds
Ieguldi steikingā USDT, lai nopelnītu USDT izdali
- Kopējais izdales apjoms
- 50,000 USDT
- Kopējā steikinga summa
- 1,781,074 USDT
- Dalībnieki
- 1,141
MX Fonds
Ieguldi steikingā MX, lai nopelnītu USDT izdali
- Kopējais izdales apjoms
- 10,000 USDT
- Kopējā steikinga summa
- 6,794,231 MX
- Dalībnieki
- 5,149
USDR Fonds
Ieguldi steikingā USDR, lai nopelnītu USDT izdali
- Kopējais izdales apjoms
- 10,000 USDT
- Kopējā steikinga summa
- 710,609 USDR
- Dalībnieki
- 697
EURR
- Kopējais izdales apjoms
- 70,000 USDT
- Pasākuma periods
- 2025-07-24 19:00 - 2025-07-28 19:00
USDT fonds
Ieguldi steikingā USDT, lai nopelnītu USDT izdali
- Kopējais izdales apjoms
- 50,000 USDT
- Kopējā steikinga summa
- 1,273,366 USDT
- Dalībnieki
- 906
MX Fonds
Ieguldi steikingā MX, lai nopelnītu USDT izdali
- Kopējais izdales apjoms
- 10,000 USDT
- Kopējā steikinga summa
- 7,043,910 MX
- Dalībnieki
- 5,229
EURR Fonds
Ieguldi steikingā EURR, lai nopelnītu USDT izdali
- Kopējais izdales apjoms
- 10,000 USDT
- Kopējā steikinga summa
- 411,359 EURR
- Dalībnieki
- 454
TRN
- Kopējais izdales apjoms
- 190,000 TRN
- Pasākuma periods
- 2025-07-15 19:00 - 2025-07-23 19:00
USDT fonds
Ieguldi steikingā USDT, lai nopelnītu TRN izdali
- Kopējais izdales apjoms
- 95,000 TRN
- Kopējā steikinga summa
- 1,569,907 USDT
- Dalībnieki
- 917
TRN Fonds
Ieguldi steikingā TRN, lai nopelnītu TRN izdali
- Kopējais izdales apjoms
- 95,000 TRN
- Kopējā steikinga summa
- 314,040 TRN
- Dalībnieki
- 702
EIN
- Kopējais izdales apjoms
- 42,500,000 EIN
- Pasākuma periods
- 2025-05-18 18:00 - 2025-07-17 18:00
USDT fonds
Ieguldi steikingā USDT, lai nopelnītu EIN izdali
- Kopējais izdales apjoms
- 25,000,000 EIN
- Kopējā steikinga summa
- 1,784,617 USDT
- Dalībnieki
- 1,868
MX Fonds
Ieguldi steikingā MX, lai nopelnītu EIN izdali
- Kopējais izdales apjoms
- 17,500,000 EIN
- Kopējā steikinga summa
- 8,019,955 MX
- Dalībnieki
- 8,622
BOMB
- Kopējais izdales apjoms
- 6,000,000 BOMB
- Pasākuma periods
- 2025-06-13 18:00 - 2025-06-16 18:00
USDT fonds
Ieguldi steikingā USDT, lai nopelnītu BOMB izdali
- Kopējais izdales apjoms
- 4,000,000 BOMB
- Kopējā steikinga summa
- 1,085,194 USDT
- Dalībnieki
- 730
MX Fonds
Ieguldi steikingā MX, lai nopelnītu BOMB izdali
- Kopējais izdales apjoms
- 2,000,000 BOMB
- Kopējā steikinga summa
- 4,399,152 MX
- Dalībnieki
- 3,057
ICEBERG
- Kopējais izdales apjoms
- 1,666,666,666 ICEBERG
- Pasākuma periods
- 2025-05-20 19:00 - 2025-05-25 19:00
ICEBERG fonds
Ieguldi steikingā ICEBERG, lai nopelnītu ICEBERG izdali
- Kopējais izdales apjoms
- 833,333,333 ICEBERG
- Kopējā steikinga summa
- 719,672,913 ICEBERG
- Dalībnieki
- 240
MX Fonds
Ieguldi steikingā MX, lai nopelnītu ICEBERG izdali
- Kopējais izdales apjoms
- 833,333,333 ICEBERG
- Kopējā steikinga summa
- 3,625,514 MX
- Dalībnieki
- 2,759
SHM
- Kopējais izdales apjoms
- 63,360 SHM
- Pasākuma periods
- 2025-05-02 19:00 - 2025-05-04 19:00
USDT fonds
Ieguldi steikingā USDT, lai nopelnītu SHM izdali
- Kopējais izdales apjoms
- 31,680 SHM
- Kopējā steikinga summa
- 1,212,768 USDT
- Dalībnieki
- 784
MX Fonds
Ieguldi steikingā MX, lai nopelnītu SHM izdali
- Kopējais izdales apjoms
- 31,680 SHM
- Kopējā steikinga summa
- 5,397,116 MX
- Dalībnieki
- 4,137
EPT
- Kopējais izdales apjoms
- 4,560,000 EPT
- Pasākuma periods
- 2025-04-21 20:00 - 2025-04-24 18:00
USDT fonds
Ieguldi steikingā USDT, lai nopelnītu EPT izdali
- Kopējais izdales apjoms
- 2,300,000 EPT
- Kopējā steikinga summa
- 1,955,829.733 USDT
- Dalībnieki
- 1,204
MX Fonds
Ieguldi steikingā MX, lai nopelnītu EPT izdali
- Kopējais izdales apjoms
- 1,300,000 EPT
- Kopējā steikinga summa
- 5,462,085.851 MX
- Dalībnieki
- 4,243
EPT Fonds
Ieguldi steikingā EPT, lai nopelnītu EPT izdali
- Kopējais izdales apjoms
- 960,000 EPT
- Kopējā steikinga summa
- 18,864,827.814 EPT
- Dalībnieki
- 393
MNT
- Kopējais izdales apjoms
- 240,000 MNT
- Pasākuma periods
- 2025-03-31 22:00 - 2025-04-04 18:00
USDT fonds
Ieguldi steikingā USDT, lai nopelnītu MNT izdali
- Kopējais izdales apjoms
- 48,000 MNT
- Kopējā steikinga summa
- 2,757,307 USDT
- Dalībnieki
- 1,730
MX Fonds
Ieguldi steikingā MX, lai nopelnītu MNT izdali
- Kopējais izdales apjoms
- 72,000 MNT
- Kopējā steikinga summa
- 5,277,175 MX
- Dalībnieki
- 4,523
MNT Fonds
Ieguldi steikingā MNT, lai nopelnītu MNT izdali
- Kopējais izdales apjoms
- 120,000 MNT
- Kopējā steikinga summa
- 12,425,855 MNT
- Dalībnieki
- 4,492
KINTO
- Kopējais izdales apjoms
- 10,100 KINTO
- Pasākuma periods
- 2025-03-28 18:00 - 2025-03-31 18:00
USDT fonds
Ieguldi steikingā USDT, lai nopelnītu KINTO izdali
- Kopējais izdales apjoms
- 5,100 KINTO
- Kopējā steikinga summa
- 2,661,559.62 USDT
- Dalībnieki
- 1,702
MX Fonds
Ieguldi steikingā MX, lai nopelnītu KINTO izdali
- Kopējais izdales apjoms
- 3,000 KINTO
- Kopējā steikinga summa
- 6,137,476.3 MX
- Dalībnieki
- 5,185
KINTO Fonds
Ieguldi steikingā KINTO, lai nopelnītu KINTO izdali
- Kopējais izdales apjoms
- 2,000 KINTO
- Kopējā steikinga summa
- 6,405.9 KINTO
- Dalībnieki
- 1,993
TERM
- Kopējais izdales apjoms
- 120,000 TERM
- Pasākuma periods
- 2025-03-25 19:00 - 2025-03-27 19:00
USDT fonds
Ieguldi steikingā USDT, lai nopelnītu TERM izdali
- Kopējais izdales apjoms
- 60,000 TERM
- Kopējā steikinga summa
- 1,028,611 USDT
- Dalībnieki
- 819
MX Fonds
Ieguldi steikingā MX, lai nopelnītu TERM izdali
- Kopējais izdales apjoms
- 36,000 TERM
- Kopējā steikinga summa
- 4,354,949 MX
- Dalībnieki
- 3,418
TERM Fonds
Ieguldi steikingā TERM, lai nopelnītu TERM izdali
- Kopējais izdales apjoms
- 24,000 TERM
- Kopējā steikinga summa
- 78,460 TERM
- Dalībnieki
- 1,531
IP
- Kopējais izdales apjoms
- 60,000 IP
- Pasākuma periods
- 2025-02-12 18:00 - 2025-02-15 18:00
USDT fonds
Ieguldi steikingā USDT, lai nopelnītu IP izdali
- Kopējais izdales apjoms
- 30,000 IP
- Kopējā steikinga summa
- 3,489,508 USDT
- Dalībnieki
- 2,402
MX Fonds
Ieguldi steikingā MX, lai nopelnītu IP izdali
- Kopējais izdales apjoms
- 18,000 IP
- Kopējā steikinga summa
- 5,721,002 MX
- Dalībnieki
- 4,981
IP Fonds
Ieguldi steikingā IP, lai nopelnītu IP izdali
- Kopējais izdales apjoms
- 12,000 IP
- Kopējā steikinga summa
- 221,808 IP
- Dalībnieki
- 1,866
APT
- Kopējais izdales apjoms
- 30,500 APT
- Pasākuma periods
- 2025-01-23 18:00 - 2025-01-26 18:00
USDT fonds
Ieguldi steikingā USDT, lai nopelnītu APT izdali
- Kopējais izdales apjoms
- 16,000 APT
- Kopējā steikinga summa
- 6,176,889 USDT
- Dalībnieki
- 3,734
MX Fonds
Ieguldi steikingā MX, lai nopelnītu APT izdali
- Kopējais izdales apjoms
- 11,500 APT
- Kopējā steikinga summa
- 5,076,509 MX
- Dalībnieki
- 3,901
APT Fonds
Ieguldi steikingā APT, lai nopelnītu APT izdali
- Kopējais izdales apjoms
- 3,000 APT
- Kopējā steikinga summa
- 525,988 APT
- Dalībnieki
- 2,460
XTER
- Kopējais izdales apjoms
- 800,000 XTER
- Pasākuma periods
- 2025-01-06 18:00 - 2025-01-10 18:00
USDT fonds
Ieguldi steikingā USDT, lai nopelnītu XTER izdali
- Kopējais izdales apjoms
- 400,000 XTER
- Kopējā steikinga summa
- 8,436,874 USDT
- Dalībnieki
- 5,642
MX Fonds
Ieguldi steikingā MX, lai nopelnītu XTER izdali
- Kopējais izdales apjoms
- 240,000 XTER
- Kopējā steikinga summa
- 5,004,835 MX
- Dalībnieki
- 3,627
XTER Fonds
Ieguldi steikingā XTER, lai nopelnītu XTER izdali
- Kopējais izdales apjoms
- 160,000 XTER
- Kopējā steikinga summa
- 1,008,964 XTER
- Dalībnieki
- 2,698