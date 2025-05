ZRO

LayerZero is an omnichain interoperability protocol designed for lightweight message passing across chains. LayerZero provides authentic and guaranteed message delivery with configurable trustlessness. It is a “blockchain of blockchains” that allows other blockchain networks to communicate directly and in a trustless manner.

VārdsZRO

ReitingsNo.171

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa0.0001%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)33.70%

Apjoms apgrozībā110,000,000

Maksimālais apjoms1,000,000,000

Kopējais apjoms1,000,000,000

Apgrozības koeficients0.11%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena7.531013071068836,2024-12-06

Zemākās cena1.502846156115591,2025-03-11

Publiska blokķēdeETH

