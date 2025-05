ZF

zkSwap Finance is the top DEX and the first Swap to Earn DeFi Platform on zkSync Era ecosystem, pioneering a unique incentive model that rewards both liquidity providers and traders.

VārdsZF

ReitingsNo.1847

Tirgus kapitalizācija$0,00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0,00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)%0,05

Apjoms apgrozībā546.820.755,1373398

Maksimālais apjoms1.000.000.000

Kopējais apjoms757.889.264,0038443

Apgrozības koeficients0.5468%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.08953665548952082,2024-03-01

Zemākās cena0.000182139809719544,2023-08-31

Publiska blokķēdeZKSYNCERA

