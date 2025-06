ZBCN

ZBCN Token is the governance and utility token of the Zebec Network. Holders of ZBCN have voting rights in the governance system and vote on critical decisions that affect the network and the ecosystem. ZBCN token is used in gas fees on Nautilus and unlocks a variety of benefits and incentives for holders.

VārdsZBCN

ReitingsNo.136

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa0.0001%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.02%

Apjoms apgrozībā84,568,076,380.45328

Maksimālais apjoms100,000,000,000

Kopējais apjoms99,999,358,024.64996

Apgrozības koeficients0.8456%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.007105034498396647,2025-05-30

Zemākās cena0.000692135609811539,2024-08-05

Publiska blokķēdeSOL

Nozare

Sociālie tīkli

