WSDM

Wisdomise is an all-in-one, AI-powered platform offering users curated intelligence and exposure to investment opportunities in digital assets and later other financial markets.

VārdsWSDM

ReitingsNo.1904

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.05%

Apjoms apgrozībā433,103,004.626481

Maksimālais apjoms0

Kopējais apjoms1,000,000,000

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.1191700212931804,2024-05-18

Zemākās cena0.002984818182079768,2025-05-29

Publiska blokķēdeMATIC

IevadsWisdomise is an all-in-one, AI-powered platform offering users curated intelligence and exposure to investment opportunities in digital assets and later other financial markets.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.