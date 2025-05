WINR

WINR is an infrastructure for Gaming frontend operators and gaming providers to build decentralized, trustless and transparent products.

VārdsWINR

ReitingsNo.5011

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.00%

Apjoms apgrozībā0

Maksimālais apjoms910,436,702

Kopējais apjoms518,150,658.64224267

Apgrozības koeficients0%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.14633127912041108,2023-12-28

Zemākās cena0.005229759691518996,2025-04-24

Publiska blokķēdeARB

Nozare

Sociālie tīkli

