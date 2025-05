VISION

VisionGame brings the traditional game publishing experience for the blockchain community. A suite of unique products coupled with technical and creative services, support the ever-growing gaming blockchain industry, raising the bar one game at a time. VisionGame provides four core products: Vision.SDK, Vision.Wallet, Vision.Offering, and Vision. Community to help game developers to easily navigate through the blockchain market.

VārdsVISION

ReitingsNo.2321

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.00%

Apjoms apgrozībā550,000,000

Maksimālais apjoms1,000,000,000

Kopējais apjoms950,000,000

Apgrozības koeficients0.55%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.2554378865088781,2022-04-14

Zemākās cena0.000525070613639683,2023-09-22

Publiska blokķēdeBSC

