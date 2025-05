VEXT

Veloce (VEXT), the world’s leading digital racing media network, entered the world of Web3 with the launch of its blockchain utility and governance token, VEXT. VEXT allows the Veloce community to influence and govern key decentralized Veloce assets. The Veloce brand comprises industry-leading gaming and racing platform Veloce Esports, and race-winning outfit Veloce Racing, which competes in the renowned Extreme E championship.

VārdsVEXT

ReitingsNo.2221

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.08%

Apjoms apgrozībā216,103,276.19

Maksimālais apjoms300,000,000

Kopējais apjoms300,000,000

Apgrozības koeficients0.7203%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.7169465101476871,2023-09-04

Zemākās cena0.002422783736030945,2025-05-30

Publiska blokķēdeMATIC

