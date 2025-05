VANRY

Welcome to the world of VANAR Chain, a cutting-edge blockchain ecosystem where efficiency, speed, and security converge. At the heart of this revolutionary platform is VANRY, our native gas token, designed to fuel transactions and smart contract operations within the VANAR Chain.

VārdsVANRY

ReitingsNo.431

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.49%

Apjoms apgrozībā1,935,871,661.1807923

Maksimālais apjoms2,400,000,000

Kopējais apjoms1,991,220,770

Apgrozības koeficients0.8066%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena1.22358181,2021-03-15

Zemākās cena0.01761164436385245,2023-09-13

Publiska blokķēdeETH

Nozare

Sociālie tīkli

