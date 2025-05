USDC

USDCoin (USDC) is a full reserve US dollar-backed stablecoin issued by Circle, and is based on the open source fiat stablecoin framework being developed by CENTRE.

VārdsUSDC

ReitingsNo.7

Tirgus kapitalizācija$0,00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0,00

Tirgus daļa0.0188%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)22,64%

Apjoms apgrozībā61 049 376 468,0529

Maksimālais apjoms0

Kopējais apjoms61 049 376 468,0529

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums2018-09-30 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots1 USDT

Visu laiku augstākā cena2.349556378332484,2021-11-16

Zemākās cena0.8774,2023-03-11

Publiska blokķēdeETH

