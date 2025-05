UNFI

Unifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains.

VārdsUNFI

ReitingsNo.1694

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)7.60%

Apjoms apgrozībā9,548,650.10357291

Maksimālais apjoms10,000,000

Kopējais apjoms9,548,651.10357291

Apgrozības koeficients0.9548%

Izdošanas datums2020-11-14 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena43.91306093,2021-03-01

Zemākās cena0.16605847167079818,2025-04-14

Publiska blokķēdeETH

