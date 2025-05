TIA

Celestia is a modular blockchain network whose goal is to build a scalable data availability layer, enabling the next generation of scalable blockchain architectures - modular blockchains.

VārdsTIA

ReitingsNo.58

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa0.0004%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)22.70%

Apjoms apgrozībā654,340,903.612348

Maksimālais apjoms0

Kopējais apjoms1,125,164,712.328395

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena20.911430884832413,2024-02-10

Zemākās cena2.028107599495091,2023-10-31

Publiska blokķēdeCELESTIA

IevadsCelestia is a modular blockchain network whose goal is to build a scalable data availability layer, enabling the next generation of scalable blockchain architectures - modular blockchains.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.