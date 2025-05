SXT

Space and Time (SXT) scales zero-knowledge (ZK) proofs on a decentralized data warehouse to deliver trustless data processing to smart contracts. You can use SXT to join comprehensive blockchain data we've indexed from major chains with your app's data or other offchain datasets. Proof of SQL is SXT's sub-second ZK coporcessor, which allows your smart contract to ask complicated questions about activity on its own chain or other chains and get back a ZK-proven answer next block.

VārdsSXT

ReitingsNo.279

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)2.55%

Apjoms apgrozībā1,400,000,000

Maksimālais apjoms5,000,000,000

Kopējais apjoms5,000,000,000

Apgrozības koeficients0.28%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.1868671285494208,2025-05-08

Zemākās cena0.09414748636832596,2025-05-31

Publiska blokķēdeETH

Nozare

Sociālie tīkli

