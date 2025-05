SWAP

TrustSwap is a new platform designed to help people exchange money securely and reliably. It is an easy way for you and anyone in the world to make safe cryptocurrency transactions together.

VārdsSWAP

ReitingsNo.1126

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.47%

Apjoms apgrozībā99,995,164

Maksimālais apjoms0

Kopējais apjoms99,995,164.26708125

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums2020-07-10 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena5.02240699,2021-04-16

Zemākās cena0.0125283595814,2020-07-13

Publiska blokķēdeETH

IevadsTrustSwap is a new platform designed to help people exchange money securely and reliably. It is an easy way for you and anyone in the world to make safe cryptocurrency transactions together.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.