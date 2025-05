SUN

SUN is a social experiment, which focuses on the DeFi potential of TRON, and it is designed as the quintessential Bitcoin equivalent on TRON with 0 VC investments, 0 PE investments and no pre-mining.

VārdsSUN

ReitingsNo.147

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa0.0001%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.16%

Apjoms apgrozībā19,259,455,609.92874

Maksimālais apjoms19,900,730,000

Kopējais apjoms19,900,730,000

Apgrozības koeficients0.9677%

Izdošanas datums2020-09-11 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.05435516929972846,2021-10-20

Zemākās cena0.0046319555547312,2022-11-14

Publiska blokķēdeTRX

Nozare

Sociālie tīkli

