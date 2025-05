STRK

Starknet is a permissionless, Validity-Rollup, also known as a zero-knowledge rollup (ZK rollup) for Ethereum. It operates as a Layer 2 (L2) blockchain, enabling any dApp to achieve massive scale for its computation without compromising on Ethereum’s composability and security.

VārdsSTRK

ReitingsNo.125

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa0.0001%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)1.41%

Apjoms apgrozībā3,107,889,969.936132

Maksimālais apjoms10,000,000,000

Kopējais apjoms10,000,000,000

Apgrozības koeficients0.3107%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena3.6618567668936515,2024-02-20

Zemākās cena0.11030946342623868,2025-04-07

Publiska blokķēdeSTARK

