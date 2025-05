STRIKE

Strike is a DeFi lending protocol that allows users to earn interest on their cryptocurrencies by depositing them into one of several markets supported by the platform.

VārdsSTRIKE

ReitingsNo.626

Tirgus kapitalizācija$0,00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0,00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)11,41%

Apjoms apgrozībā5 577 344,04904992

Maksimālais apjoms6 540 888

Kopējais apjoms6 540 888

Apgrozības koeficients0.8526%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena88.47561151,2021-04-12

Zemākās cena3.6734728040068076,2025-05-30

Publiska blokķēdeETH

Nozare

Sociālie tīkli

