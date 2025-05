SOVRN

Sovrun is reimagining gaming by empowering players to own their digital assets and evolve from participants to architects of their virtual worlds. The ecosystem spans from low-touch innovations like NFTs and token-based ownership, to high-touch experiences such as co-creation within fully onchain games and Autonomous Worlds (AWs). From asset creation to player-driven economies to permissionlessly building on composable and modular environments, Sovrun pioneers the next era of interactive entertainment where deeper participation, empowerment, and engagement shape the future of gaming.

VārdsSOVRN

ReitingsNo.1650

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.11%

Apjoms apgrozībā184,595,486

Maksimālais apjoms1,000,000,000

Kopējais apjoms896,771,567

Apgrozības koeficients0.1845%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena1.5286975331102572,2022-04-27

Zemākās cena0.008105864997818926,2025-04-09

Publiska blokķēdeETH

Nozare

Sociālie tīkli

