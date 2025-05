SOLAMA

Solama The Official "Unofficial" Solana Mascot. While embracing its playful nature, SOLAMA is committed to positioning itself as the next significant meme coin sensation on the SOLANA blockchain. The project envisions a vibrant community that shares an interest in the convergence of cryptocurrency and humor. SOLAMA's unique narrative, coupled with its lama-themed charm, seeks to resonate with users looking for an alternative and entertaining experience within the broader crypto landscape.

VārdsSOLAMA

ReitingsNo.1431

Tirgus kapitalizācija$0,00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0,00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0,01%

Apjoms apgrozībā653 868 075

Maksimālais apjoms676 584 793,32

Kopējais apjoms676 584 793,32

Apgrozības koeficients0.9664%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.1486368970637449,2024-03-08

Zemākās cena0.000005565803546526,2024-01-01

Publiska blokķēdeSOL

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.