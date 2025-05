SNT

Status is an open source messaging platform and mobile interface to interact with decentralized applications that run on the Ethereum Network. SNT is a utility network token for Status, the first ever mobile Ethereum client built entirely on peer-to-peer technologies.

VārdsSNT

ReitingsNo.235

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)6.29%

Apjoms apgrozībā4,000,826,800.3126316

Maksimālais apjoms∞

Kopējais apjoms6,804,870,174.878168

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums2017-06-29 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots0.0366 USDT

Visu laiku augstākā cena0.675944983959198,2018-01-04

Zemākās cena0.00619645271405,2020-03-13

Publiska blokķēdeETH

Nozare

Sociālie tīkli

