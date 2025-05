SLP

Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies).

VārdsSLP

ReitingsNo.460

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.02%

Apjoms apgrozībā41,109,686,457

Maksimālais apjoms∞

Kopējais apjoms41,109,686,457

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums2021-07-12 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.41907081,2021-05-01

Zemākās cena0.001232707453797229,2025-04-07

Publiska blokķēdeETH

Atruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.