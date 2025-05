SIX

SIX Network project focuses on unleashing the true power of digital assets through the power of blockchain and smart contracts to create effective decentralized financial services and a blockchain infrastructure essential for businesses.

VārdsSIX

ReitingsNo.913

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.06%

Apjoms apgrozībā850,966,610.126

Maksimālais apjoms1,000,000,000

Kopējais apjoms999,999,970

Apgrozības koeficients0.8509%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.5520867825854208,2021-11-29

Zemākās cena0.00405629769192,2019-02-28

Publiska blokķēdeBSC

IevadsSIX Network project focuses on unleashing the true power of digital assets through the power of blockchain and smart contracts to create effective decentralized financial services and a blockchain infrastructure essential for businesses.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.