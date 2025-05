SFP

"Safepal is a digital asset wallet designed to provide a secure and user-friendly crypto asset management platform. Safepal offers hardware wallet and software wallet products managed by the Safepal App, where users can easily store, manage and trade their crypto assets. Safepal supports 20 blockchains, including Binance Chain and Binance Smart Chain (BSC), over 10,000 tokens and NFT assets. Safepal is also the first hardware wallet Binance Labs invested in."

VārdsSFP

ReitingsNo.173

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)1.00%

Apjoms apgrozībā500,000,000

Maksimālais apjoms500,000,000

Kopējais apjoms500,000,000

Apgrozības koeficients1%

Izdošanas datums2021-02-08 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena4.38887661,2021-02-09

Zemākās cena0.26738803809584405,2022-06-14

Publiska blokķēdeBSC

