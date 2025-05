SCOTTYAI

Scotty AI is an innovative crypto project centered around AI. It combines advanced artificial intelligence with a deep understanding of blockchain technology to serve as a guardian and protector of the secrets within the crypto universe.

VārdsSCOTTYAI

ReitingsNo.4882

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.00%

Apjoms apgrozībā0

Maksimālais apjoms1,734,567,890

Kopējais apjoms1,734,567,890

Apgrozības koeficients0%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.03184509216147668,2024-03-27

Zemākās cena0.000255319769299157,2025-04-07

Publiska blokķēdeETH

