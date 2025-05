RPL

Rocket Pool is a first of its kind ETH2 Proof of Stake Protocol, designed to be community owned, decentralised, trustless and compatible with staking in Ethereum 2.0.

VārdsRPL

ReitingsNo.359

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)80.65%

Apjoms apgrozībā21,384,675.27468185

Maksimālais apjoms∞

Kopējais apjoms21,384,675.27468185

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena154.7288747531403,2021-11-16

Zemākās cena0.0911751633458,2019-05-17

Publiska blokķēdeETH

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.