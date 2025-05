ROOT

ROOT is the lifeforce of The Root Network. More than just a blockchain, The Root Network is decentralized, community-owned and designed to power and connect digital experiences within Futureverse and beyond.

VārdsROOT

ReitingsNo.1112

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.10%

Apjoms apgrozībā2,277,109,647

Maksimālais apjoms12,000,000,000

Kopējais apjoms12,000,000,000

Apgrozības koeficients0.1897%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.4653452372359346,2023-11-21

Zemākās cena0.004173282537362157,2025-05-30

Publiska blokķēdeROOT

IevadsROOT is the lifeforce of The Root Network. More than just a blockchain, The Root Network is decentralized, community-owned and designed to power and connect digital experiences within Futureverse and beyond.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.