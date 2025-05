QKC

The QuarkChain Network is an innovative permissionless blockchain architecture that aims to meet global commercial standards. It provides a secure, decentralized, and scalable blockchain solution to deliver 100,000+ on-chain TPS.

VārdsQKC

ReitingsNo.540

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.05%

Apjoms apgrozībā7,125,872,383

Maksimālais apjoms0

Kopējais apjoms10,000,000,000

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums2018-06-05 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots0.0198 USDT

Visu laiku augstākā cena4.88068411,2021-04-25

Zemākās cena0.00136475646408,2020-03-13

Publiska blokķēdeQKC

IevadsThe QuarkChain Network is an innovative permissionless blockchain architecture that aims to meet global commercial standards. It provides a secure, decentralized, and scalable blockchain solution to deliver 100,000+ on-chain TPS.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.