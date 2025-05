PZP

PlayZap Game is a skill-based competitive gaming platform focused on mainstream causal gamers on mobile. Platform is built on blockchain technology with a sustainable token economy and powered by native $PZP token. With 1.3M+ active wallets, 3M+ onchain transaction, playzap is leading mobile focused gamefi platform.

VārdsPZP

ReitingsNo.1837

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.39%

Apjoms apgrozībā84,495,698

Maksimālais apjoms150,000,000

Kopējais apjoms144,899,999

Apgrozības koeficients0.5633%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.6022658818053047,2023-11-12

Zemākās cena0.005804200578816588,2024-10-16

Publiska blokķēdeBSC

Nozare

Sociālie tīkli

