Phoenic Token is a cryptocurrency designed for secure, fast, and low-cost transactions. It operates on a decentralized, non-custodial framework, allowing users full control over their assets without third-party interference. This token is integrated into various platforms and applications, enhancing its utility for real-world financial interactions.

ReitingsNo.2342

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.03%

Apjoms apgrozībā254,367,022.35

Maksimālais apjoms5,555,000,000

Kopējais apjoms5,555,000,000

Apgrozības koeficients0.0457%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.4737735453901514,2024-06-29

Zemākās cena0.000283492125889431,2024-09-19

Publiska blokķēdeAVAX_CCHAIN

