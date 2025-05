PI

Pi Network is a social cryptocurrency, developer platform, and ecosystem designed for widespread accessibility and real-world utility. It enables users to mine and transact Pi using a mobile-friendly interface while supporting applications built on its blockchain ecosystem. Pi has over 60 million engaged users with over 19 million identity-verified (through its native KYC solution) and over 10 million migrated to its Mainnet.

VārdsPI

ReitingsNo.28

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa0.0014%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)2.29%

Apjoms apgrozībā7,270,911,544.141

Maksimālais apjoms100,000,000,000

Kopējais apjoms100,000,000,000

Apgrozības koeficients0.0727%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena2.9816444104522235,2025-02-26

Zemākās cena0.40123967836094104,2025-04-05

Publiska blokķēdePINETWORK

Nozare

Sociālie tīkli

