PBTC

Purple Bitcoin (PBTC) redefines digital asset innovation by merging Bitcoin’s fundamental principles of scarcity with the modern capabilities of the Solana network. Purple Bitcoin fixed supply of 21,000,000 tokens is coupled with an innovative deflationary burn mechanism and secured via immutable, renounced smart contracts. Operating on a proof-of-stake platform, Purple Bitcoin delivers lightning-fast transactions, reduced fees, and significantly lower energy consumption, setting a new standard for sustainable, high-performance cryptocurrencies.

VārdsPBTC

ReitingsNo.3438

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0

Apjoms apgrozībā--

Maksimālais apjoms0

Kopējais apjoms19,312,946

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena1.2751318968681968,2025-06-19

Zemākās cena0.028456991217276392,2024-12-10

Publiska blokķēdeSOL

Nozare

Sociālie tīkli

Atruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.

PBTC/USDT
Purple Bitcoin
----
--
24h augstākā
--
24h zemākā
--
24h apjoms (PBTC)
--
24h summa (USDT)
--
