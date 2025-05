PACK

HashPack is the leading wallet in the Hedera Hashgraph ecosystem, targeted to new and existing users in web3, and with the objective of offering the best user experience in web3. HashPack services 95% of the active users on Hedera, integrates with 95% of dApps and in general leads the way with regards to ecosystem activity and innovation.

VārdsPACK

ReitingsNo.3713

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.00%

Apjoms apgrozībā0

Maksimālais apjoms0

Kopējais apjoms1,000,000,000

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums2024-05-23 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots0.015 USDT

Visu laiku augstākā cena0.08582584139142052,2024-12-06

Zemākās cena0.014820931826279039,2025-04-07

Publiska blokķēdeHBAR

Nozare

Sociālie tīkli

