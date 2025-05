ONG

ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network.

VārdsONG

ReitingsNo.417

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)1.13%

Apjoms apgrozībā415,363,399.4414432

Maksimālais apjoms1,000,000,000

Kopējais apjoms1,000,000,000

Apgrozības koeficients0.4153%

Izdošanas datums2019-08-23

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots1.43 USDT

Visu laiku augstākā cena4.59254,2018-09-28

Zemākās cena0.0393381415969,2020-03-13

Publiska blokķēdeONT

