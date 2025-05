OL

Open Loot is a Web3 gaming distribution platform and marketplace that supports game developers and publishers with go-to-market strategies, distribution, user experience, payments, etc.

VārdsOL

ReitingsNo.704

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)3.72%

Apjoms apgrozībā488,145,802.9706

Maksimālais apjoms5,000,000,000

Kopējais apjoms5,000,000,000

Apgrozības koeficients0.0976%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.6855642562433067,2024-12-05

Zemākās cena0.010004023298681924,2024-11-19

Publiska blokķēdeETH

IevadsOpen Loot is a Web3 gaming distribution platform and marketplace that supports game developers and publishers with go-to-market strategies, distribution, user experience, payments, etc.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.