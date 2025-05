OAS

Oasys blockchain is an EVM-compatible public blockchain optimized for gaming, with partnership of famous gaming studios including Square Enix, NetMarble. OAS is the native token of Oasys blockchain.

VārdsOAS

ReitingsNo.499

Tirgus kapitalizācija$0,00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0,00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0,03%

Apjoms apgrozībā4.244.611.459,392912

Maksimālais apjoms10.000.000.000

Kopējais apjoms10.000.000.000

Apgrozības koeficients0.4244%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.14417648601504485,2024-02-13

Zemākās cena0.01257686647200892,2025-04-09

Publiska blokķēdeOASYS

