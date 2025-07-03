M

MemeCore is the first Layer 1 blockchain specially built for Meme 2.0 — a new paradigm where meme coins evolve from short-term speculation into long-term cultural and economic forces, powered by community-driven virality. MemeCore introduces the viral economy: a Meme 2.0 paradigm where meme coins become enduring cultural assets and active economic engines. By rewarding both content virality and transaction volume, MemeCore ensures that every meaningful interaction — whether social or on-chain — becomes part of a sustainable, value-generating ecosystem.

VārdsM

ReitingsNo.44

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa0.0005%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)1.05%

Apjoms apgrozībā1,039,501,066

Maksimālais apjoms10,000,000,000

Kopējais apjoms5,264,317,858.42

Apgrozības koeficients0.1039%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena2.9597770942123245,2025-09-18

Zemākās cena0.03524461750801544,2025-07-03

Publiska blokķēdeMEMECORE

IevadsMemeCore is the first Layer 1 blockchain specially built for Meme 2.0 — a new paradigm where meme coins evolve from short-term speculation into long-term cultural and economic forces, powered by community-driven virality. MemeCore introduces the viral economy: a Meme 2.0 paradigm where meme coins become enduring cultural assets and active economic engines. By rewarding both content virality and transaction volume, MemeCore ensures that every meaningful interaction — whether social or on-chain — becomes part of a sustainable, value-generating ecosystem.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.

MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu Iepazīsti pasaulē vadošo kriptovalūtu biržu, kur pirkt, tirgot un pelnīt kriptovalūtu. Tirgo BTC, Ethereum ETH un vairāk nekā 3000 alternatīvo kriptovalūtu.MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu Iepazīsti pasaulē vadošo kriptovalūtu biržu, kur pirkt, tirgot un pelnīt kriptovalūtu. Tirgo BTC, Ethereum ETH un vairāk nekā 3000 alternatīvo kriptovalūtu.
Meklēt
Izlase
M/USDT
MemeCore
----
--
24h augstākā
--
24h zemākā
--
24h apjoms (M)
--
24h summa (USDT)
--
Diagramma
Informācija
Orderu grāmata
Tirgus darījumi
Orderu grāmata
Tirgus darījumi
Orderu grāmata
Tirgus darījumi
Tirgus darījumi
Tūlītējie darījumi
Atvērtie orderi（0）
Orderu vēsture
Tirdzniecības vēsture
Atvērtās pozīcijas (0)
MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu Iepazīsti pasaulē vadošo kriptovalūtu biržu, kur pirkt, tirgot un pelnīt kriptovalūtu. Tirgo BTC, Ethereum ETH un vairāk nekā 3000 alternatīvo kriptovalūtu.MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu Iepazīsti pasaulē vadošo kriptovalūtu biržu, kur pirkt, tirgot un pelnīt kriptovalūtu. Tirgo BTC, Ethereum ETH un vairāk nekā 3000 alternatīvo kriptovalūtu.
M/USDT
--
--
‎--
24h augstākā
--
24h zemākā
--
24h apjoms (M)
--
24h summa (USDT)
--
Diagramma
Orderu grāmata
Tirgus darījumi
Informācija
Atvērtie orderi（0）
Orderu vēsture
Tirdzniecības vēsture
Atvērtās pozīcijas (0)
Loading...