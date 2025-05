MYX

MYX is a non‑custodial derivatives exchange that enables on‑chain trading of perpetual contracts for virtually any token with an existing AMM market. The protocol was introduced to lower the capital cost of providing liquidity, remove network‑related barriers for traders, and streamline the trading flow so that advanced derivatives are as accessible as spot swaps.

VārdsMYX

ReitingsNo.1227

Tirgus kapitalizācija$0,00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0,00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)4,92%

Apjoms apgrozībā92 067 374

Maksimālais apjoms1 000 000 000

Kopējais apjoms1 000 000 000

Apgrozības koeficients0.092%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.1192442282953195,2025-05-06

Zemākās cena0.06361973139704283,2025-05-22

Publiska blokķēdeBSC

