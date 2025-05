MVL

We build a sustainable Web3 mobility ecosystem. MVL, our native token, incentivizes users who participate in our mobility platform(TADA(Taxi), ONiON(E-Vehicle), Clutch(Wallet)) and more utility is being added to MVL within the NFT and Game ecosystem.

VārdsMVL

ReitingsNo.387

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.00%

Apjoms apgrozībā26,602,958,863.10265

Maksimālais apjoms30,000,000,000

Kopējais apjoms27,802,958,863.1027

Apgrozības koeficients0.8867%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.07053784,2021-04-02

Zemākās cena0.000161802782004,2020-03-13

Publiska blokķēdeBSC

