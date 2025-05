LGCT

Legacy Network AG is transforming personal and professional development with its flagship product Legacy Academy, a gamified learning app that leverages blockchain-based rewards to incentivize its users.

VārdsLGCT

ReitingsNo.230

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)4.74%

Apjoms apgrozībā106,139,448.5

Maksimālais apjoms300,000,000

Kopējais apjoms300,000,000

Apgrozības koeficients0.3537%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena2.1998545114038492,2025-04-21

Zemākās cena0.7988833348798597,2025-01-07

Publiska blokķēdeBSC

IevadsLegacy Network AG is transforming personal and professional development with its flagship product Legacy Academy, a gamified learning app that leverages blockchain-based rewards to incentivize its users.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.