LAZIO

The Lazio Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all S.S. Lazio supporters. The token empowers S.S. Lazio fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

VārdsLAZIO

ReitingsNo.1036

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)28.88%

Apjoms apgrozībā11,922,918.91763

Maksimālais apjoms40,000,000

Kopējais apjoms40,000,000

Apgrozības koeficients0.298%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena35.76054544933856,2021-10-21

Zemākās cena0.8171954018930977,2025-04-07

Publiska blokķēdeBSC

