KuCoin Token (KCS) is the native token of KuCoin, which was launched back in 2017 as a profit-sharing token that allows traders to draw value from the exchange. It was issued as an ERC-20 token running on the Ethereum network.

VārdsKCS

ReitingsNo.59

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa0.0004%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)3.86%

Apjoms apgrozībā125,002,999.85133564

Maksimālais apjoms200,000,000

Kopējais apjoms142,502,999.85133564

Apgrozības koeficients0.625%

Izdošanas datums2021-04-23 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena28.795176559830317,2021-12-01

Zemākās cena0.336503927826,2019-01-31

Publiska blokķēdeETH

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.