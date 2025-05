IOST

The IOS(Internet of Services) offers a solid infrastructure for all kinds of online service providers. Its ultra-high TPS, privacy protection, scalable and secure blockchain provide infinitely many new possibilities for online service providers to serve their customer base.

VārdsIOST

ReitingsNo.384

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.05%

Apjoms apgrozībā25,407,526,843

Maksimālais apjoms90,000,000,000

Kopējais apjoms45,779,378,999

Apgrozības koeficients0.2823%

Izdošanas datums2018-01-11 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots0.01 USDT

Visu laiku augstākā cena0.13649600744247437,2018-01-24

Zemākās cena0.00156203910694,2020-03-13

Publiska blokķēdeIOST

