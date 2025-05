HMND

Humanode is the first crypto biometric network where one human = one node = one vote that brings Sybil-resistance to the crypto industry using private biometric technology.

VārdsHMND

ReitingsNo.1507

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.52%

Apjoms apgrozībā111,076,659.65265317

Maksimālais apjoms400,000,000

Kopējais apjoms400,000,000

Apgrozības koeficients0.2776%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.5317158777385766,2024-03-10

Zemākās cena0.01563264362067471,2023-08-03

Publiska blokķēdeHMND

IevadsHumanode is the first crypto biometric network where one human = one node = one vote that brings Sybil-resistance to the crypto industry using private biometric technology.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.