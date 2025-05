HINT

Hive Intelligence is an infrastructure layer for AI agents, providing a unified API for real-time blockchain data. It eliminates data fragmentation, enabling AI agents to query and interact on-chain effortlessly.

VārdsHINT

ReitingsNo.1482

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.17%

Apjoms apgrozībā460,375,000

Maksimālais apjoms0

Kopējais apjoms999,999,996.6606125

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.0418835281570032,2025-01-09

Zemākās cena0.00207862882740898,2025-04-07

Publiska blokķēdeBASE

